Viele Windeln, noch mehr Trubel: Zu Besuch bei den Augsburger Vierlingen

Plus Vierlinge! Als Luis, Leon, Aron und Ben vor einem Jahr auf die Welt kamen, haben sie für Schlagzeilen gesorgt. Wie sieht heute der Alltag der Familie aus?

Es ist eine Szene, die junge Eltern kennen: Aron will auf Mamas Arm. Sofort. Und um das zu zeigen, macht er sich lautstark bemerkbar. "Einen Moment", sagt Michaela Seidl ruhig, während sie Arons Bruder Ben in einen Hochstuhl setzt. Da melden sich plötzlich auch Luis und Leon zu Wort. Und jetzt? "Na zum Glück ist Papa da", sagt Seidl. Valmir Bytyqi hat seine Söhne prompt mit kleinen bunten Bällen abgelenkt.