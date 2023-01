Vom Berater zum Ehrenamt: Er versorgt Bedürftige mit Essen

Moritz Schönberg führte als Unternehmensberater ein luxuriöses Leben. Während Corona besann er sich eines Besseren und beschloss, sich in die Gesellschaft einzubringen.

Wenn Moritz Schönberg über sein früheres Leben spricht, dann kommen darin einige Klischees vor. Er erzählt vom Porsche, der für den einstigen Unternehmensberater so selbstverständlich war. San Francisco, Boston, Japan – der 41-jährige Augsburger war in einigen Metropolen dieser Welt zu Hause. Bis zu 70.000 Euro im Jahr habe er allein für Wein ausgegeben, erzählt er – und lacht dabei. Es ist ein Lachen über eine längst vergangene Zeit. Denn diese Jahre hat Schönberg hinter sich gelassen. Heute trifft er sich mit Menschen wie Barbara Rankovic, er besucht sie einmal pro Woche. Aber nicht, um Geschäfte mit ihr zu machen, sondern weil die Augsburgerin Hilfe braucht. Die will ihr Schönberg in seinem "neuen" Leben geben.

Moritz Schönberg unterstützt Barbara Rankovic im Alltag. Er hat auch schon mal ihre Toilette repariert. Foto: Rasmus Blasel

Rankovic ist 81 Jahre alt und stützt sich auf eine Krücke. Als die Frau realisiert, wer vor ihrer Tür steht, zieht sich ein Lächeln über ihr faltiges Gesicht. „Ach, der Moritz”, ruft sie und bittet ihn hinein. Die beiden kennen sich gut, das merkt man sofort, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Leben von Moritz Schönberg ist ein Leben der Extreme. Sich selbst beschreibt er als „Workaholic”. Die Zeit der Statussymbole aber, die ist für ihn vorbei. „Man denkt immer, dass es einen gibt, der sich um Menschen in Not kümmert“, sagt Moritz Schönberg. „Aber irgendwann merkt man, dass das nicht immer der Fall ist. Da kann man dann beten oder etwas dagegen machen.” Schönberg hat sich entschieden, etwas dagegen zu machen.

Der Augsburger versorgt bedürftige Menschen in der Region mit Lebensmitteln – und das nicht in seiner Freizeit, sondern 65 Stunden die Woche. Wenn nötig, hilft er bei der Tafel und anderen Organisationen aus. Fest angestellt ist er aber nirgendwo, er verdient mit seinem Einsatz auch kein Geld. Trotzdem: Sein Arbeitstag beginnt früh am Morgen. In der Woche vor Weihnachten arbeitete er zunächst bei der Tafel, denn dort herrschte Fahrermangel. Den Großteil seiner Zeit verbringt Schönberg meist allerdings damit, 120 Haushalte mit Lebensmitteln zu versorgen. Barbara Rankovic, die Frau mit den Krücken, gehört zu den zehn Haushalten, mit denen Schönberg seine ehrenamtliche Arbeit im Mai 2021 begann.

Anfangs lieferte er für die Augsburger Tafel einmal pro Woche Essen aus

Damals lieferte er zunächst einmal pro Woche Lebensmittel an Bedürftige, denen es nicht möglich ist, sich ihr Essen von der Tafel selbst abzuholen. Das habe verschiedene Gründe, erklärt Schönberg: "Manchen fehlt die nötige Mobilität und andere können sich das Busticket für die Fahrt zur Tafel nicht leisten.” Aus kurzen Essenslieferungen wurden mehrstündige Besuche. „Bei Frau Rankovic habe ich mal die Toilette repariert”, sagt Schönberg. An diesem Tag dagegen steht nur wenig an. Barbara Rankovic benötigt Hilfe, ihren Keller auszusortieren. Wenn sie über Moritz Schönberg spricht, dann leuchten ihre Augen: "Der Moritz ist ein Segen. Er hat mir sogar bei der Beantragung eines Pflegegrads geholfen.” Bei der Verabschiedung hält sie lange an Schönbergs Hand fest und bedankt sich. Doch viel Zeit bleibt nicht, Schönbergs Telefon klingelt schon wieder. Bei der Caritas habe sich jemand gemeldet, der Hilfe bei der Lebensmittelbeschaffung benötigt.

Für solche Fälle hat Schönberg bei diversen Einrichtungen seine Handynummer hinterlegen lassen. Falls jemand aufschlägt, der zu wenig zu essen hat, könne er sich bei Schönberg melden – so die Idee. Am Ende dieses Arbeitstages wird sich die Zahl der Haushalte, die Schönberg versorgt, auf 123 erhöht haben. Die Fahrten von Haus zu Haus lege er, wenn möglich, mit dem Lastenfahrrad zurück, erzählt Schönberg. Heute ist er allerdings im Auto unterwegs. Der Wagen, ein gelber VW Caddy, sticht heraus. Das Symbol der Deutschen Post auf der rechten Fahrzeugseite ist schon fast verblichen. Briefe werden mit dem Wagen schon lange nicht mehr transportiert. Mit der einen Hand am Lenkrad und der anderen am Navi manövriert sich Schönberg durch den Augsburger Feierabendverkehr. Pausen macht er an diesem Tag nur, um sich Zigaretten zu drehen. Er raucht sie ohne Filter – „sonst vertrage ich sie nicht”, sagt er. Dabei war sein Leben noch vor Kurzem ein völlig anderes.

Lesen Sie dazu auch

Schönberg will sein Projekt auf solide finanzielle Beine stellen

Nach seinem Abitur am Jakob-Fugger-Gymnasium studierte er Japanologie und Sozialpsychologie. „Japanologie war am Anfang so eine Schnapsidee, um meine Eltern zu ärgern”, sagt er augenzwinkernd. Den Willen, etwas Gutes zu tun, habe er bereits vor seiner Zeit als Ehrenamtlicher gehabt: “Ich habe Geld gespendet und Obdachlosen hin und wieder ein Hotelzimmer bezahlt.” Im Frühjahr 2021 sei dann der Sinneswandel gekommen. Während zwischen Ausgangssperre und Osterruhe viele nicht wussten, wo ihnen der Kopf steht, beschloss Moritz Schönberg, sich ehrenamtlich zu engagieren. Seinen ursprünglichen Beruf als Unternehmensberater führt er noch einen Tag im Monat aus. Ob das so bleiben kann, wird sich zeigen: „Ich muss mir überlegen, auf welchen finanziellen Füßen das Projekt in Zukunft steht.”

Denn Schönberg zahlt für viele Lebensmittel aus der eigenen Tasche. Der Augsburger ist der Überzeugung, dass sich seine Arbeit gar nicht so sehr verändert habe: „Ich mache eigentlich dasselbe, wie schon in der Unternehmensberatung. Ich schaue mir die Lebensmittelversorgung in Augsburg an, versuche Probleme zu erkennen und diese dann zu eliminieren.” Auf die Frage nach dem Warum, muss Schönberg lange nachdenken. „Ich glaube an die Gesellschaft und dass man sich einbringen muss, weil wir alle ein Teil davon sind."