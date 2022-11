Augsburg

Was Abonnenten und Gelegenheitsfahrgäste zum 49-Euro-Ticket wissen müssen

Wie viel Fahrgastzuwachs wird das 49-Euro-Ticket im Raum Augsburg bringen? Die Stadtwerke könnten sich ein Plus vorstellen, doch noch ist vieles unklar.

Plus Bald soll das 49-Euro-Ticket an den Start gehen. Die Augsburger Stadtwerke rechnen aber nicht sofort mit deutlichen Fahrgastzuwächsen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) und die Stadtwerke begrüßen den Durchbruch beim 49-Euro-Ticket, halten eine Umsetzung aber erst im Lauf des Frühjahrs für realistisch. Durch das neue Angebot würden Zugangshürden zum Nahverkehr abgebaut, sodass man neue Kundengruppen gewinnen könne, so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. In welchem Ausmaß höhere Fahrgastzahlen zu erwarten sind, sei jetzt jedoch noch nicht abschätzbar. Ein Vergleich mit dem Neun-Euro-Ticket, von dem allein die Stadtwerke zwischen Juni und August 235.000 Stück verkauften und das ein Fahrgastplus von etwa fünf Prozent gebracht haben dürfte, werde nicht funktionieren. "Das Neun-Euro-Ticket hat Gelegenheitsnutzer angesprochen. Dies ist bei einem Monatspreis von 49 Euro nicht mehr der Fall", so Fergg. Weil das 49-Euro-Ticket jedoch auf mindestens zwei Jahre ausgelegt ist und somit eine Perspektive biete, könne es aber durchaus höhere Abonnentenzahlen bringen. Wir klären einige Fragen, die jetzt zum Thema aufkommen.

