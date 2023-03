Augsburg

07:50 Uhr

Was bedeutet die Energiepreisbremse für Kunden? Die Stadtwerke rechnen noch

Plus Der Augsburger Versorger schafft es nicht, allen Kunden zum 1. März mitzuteilen, was sie künftig zahlen. Das soll erst in einigen Wochen klar sein.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme, die ab 1. März für alle Verbraucher gelten, stellen die Augsburger Stadtwerke vor Probleme: Weil die Gesetzesänderungen im vergangenen Jahr kurzfristig kamen und die technische Umsetzung nicht ganz einfach ist, steht nach wie vor nicht bei allen 150.000 betroffenen Verträgen fest, wie viel die Kunden mit der Bundes-Entlastung ab jetzt monatlich zu zahlen haben. Wie berichtet deckelt der Bund bei einem Teil des Energieverbrauchs den Preis, sodass Verbraucher entlastet werden. Wie die Stadtwerke jetzt vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen