Was passiert nach dem Aus von Vapiano in der Fuggerstraße in Augsburg?

Plus Das Vapiano in der Augsburger Fuggerstraße gibt es nicht mehr. Die Patrizia AG, der das Haus gehört, plant nun eine neue Nutzung. Es gibt schon einen Zeitplan.

Von Michael Hörmann

Die Pizza- und Pasta-Kette Vapiano geriet im Jahr 2020 in eine wirtschaftliche Krise, das Unternehmen meldete Insolvenz an. Es sollte danach einen Neustart geben, der auch erfolgte. In vielen deutschen Städten ist Vapiano noch vertreten. In Augsburg ist das frühere Restaurant in der Fuggerstraße dagegen seit Langem geschlossen. Dass Vapiano an diesem Standort nochmals einsteigt, ist auszuschließen, die Eigentümerin des Hauses verfolgt andere Pläne. Das schmucke Gebäude in der Stadtmitte gehört dem Immobilienunternehmen Patrizia AG, das weltweit vertreten ist. In der Fuggerstraße ist der Sitz von Patrizia.

