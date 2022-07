Augsburg

28.07.2022

Was von Olympia 1972 auf dem Eiskanal bleibt

Plus Bei den Sommerspielen 1972 waren sie Kampfrichter, Stadionsprecher oder Fotograf. Bei einem Treffen in Augsburg erzählen Zeitzeugen, woran sie sich noch heute erinnern.

Von Andrea Bogenreuther

Während der aktuellen Kanuslalom-Weltmeisterschaft am Eiskanal kommen bei vielen Menschen Erinnerungen hoch an die Olympischen Spiele in München vor fast genau 50 Jahren und den Wettkämpfen in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen