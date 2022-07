Augsburg feiert furiose Eröffnung der Kanuslalom-Weltmeisterschaft

Plus Der Augsburger Rathausplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die 70 Nationen einmarschierten. Alle Offiziellen zeigten sich erleichtert, dass die Titelkämpfe endlich losgehen.

Eine bessere Kulisse für die Eröffnungsfeier der Kanuslalom-Weltmeisterschaft unter dem Motto „Sommer, Sonne, Slalom“ hätte es nicht geben können: bei herrlichem Wetter war der herausgeputzte Augsburger Rathausplatz bis auf den letzen Platz gefüllt, als die über 380 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen mit ihren Fahnen über die große WM-Bühne einmarschierten.