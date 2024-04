Wechsel bei den Grünen: von Mutius-Bartholy gibt Fraktionsvorsitz ab

Aktuell teilt sich die Grünen-Politikerin den Vorsitz der Stadtratsfraktion mit Peter Rauscher. Nun tritt sie in die zweite Reihe zurück. Dies hat auch persönliche Gründe.

Vier Jahre lang war sie Chefin der Stadtratsfraktion der Augsburger Grünen, nun will Verena von Mutius-Bartholy ihr Amt abgeben. Die Neuwahlen sollen bereits kommende Woche stattfinden, von Mutius-Bartholy hatte die Fraktion am Dienstagabend von ihrer Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Aktuell teilt sie sich den Vorsitz mit Peter Rauscher, noch ist offen, ob es auch künftig wieder eine Doppelspitze geben soll. Ganz aus der Verantwortung zurückziehen will sich von Mutius-Bartholy aber nicht.

Im September hatte Verena von Mutius-Bartholy ihr zweites Kind bekommen, eine Tochter. Ihr Sohn wird diesen Herbst drei Jahre alt. "Aktuell fühle ich mich persönlich zwischen drei Jobs zerrissen: Mutter, Fraktionschefin und Juristin in der Verwaltung der Landeshauptstadt München." Auch als Stadträtin wolle sie den Ansprüchen gerecht werden, die die Wählerinnen und Wähler an sie stellen. Deshalb wird sie in der Stadtratsfraktion einen Schritt nach hinten treten und künftig nur noch als Stellvertreterin agieren, sollten die Neuwahlen entsprechend ausgehen.

Peter Rauscher könnte Grünen-Stadtratsfraktion künftig alleine leiten

Von Mutius-Bartholy engagiert sich seit vielen Jahren bei den Grünen, seit 16 Jahren sitzt sie für ihre Partei im Stadtrat. Nach den Kommunalwahlen 2020 hatte sie gemeinsam mit Peter Rauscher den Vorsitz in der Grünen-Stadtratsfraktion übernommen, zuvor war sie dort bereits Stellvertreterin gewesen. Denkbar ist, dass nach den turnusgemäßen Neuwahlen im April Peter Rauscher als alleiniger Fraktionschef agiert. Auch Martina Wild, die 2020 zur Bürgermeisterin gewählt wurde, hatte den Fraktionsvorsitz bis vor vier Jahren alleine inne. Sollte die Fraktion wieder für eine Doppelspitze votieren, würde es wohl auf die Neuwahl einer Frau hinauslaufen, da die Grünen ihre Posten am liebsten paritätisch verteilen.

Stellvertretende Fraktionschefs sind derzeit Marie Rechthaler, Stefan Wagner und Deniz Anan. Mit Verena von Mutius-Bartholy wäre es dann eine Person mehr in dieser Position.

