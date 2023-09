Wechsel in der Badelandschaft: Die Freibäder schließen, die Hallenbäder öffnen

Im Freibad Bärenkeller ist am Sonntag das letzte Mal in dieser Saison geöffnet. In einem städtischen Freibad gibt es am Montag noch eine Zugabe.

Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen waren die Freibäder am Wochenende nochmals eine Anlaufstelle für viele Badegäste. Nicht nur im Bärenkeller Bad (siehe Foto) wurden die letzten Bahnen gezogen. Die Saison in den städtischen Freibädern endet am Sonntag, 10. September. Es gibt aber eine Ausnahme: Das Fribbe-Freibad im Spickel verlängert um einen Tag und hat auch noch am Montag, 11. September, geöffnet. So könnten auch am letzten Tag der Sommerferien noch einmal alle Schüler Badespaß genießen, heißt es bei der Stadt. Das von einem Verein betriebene Naturfreibad in Haunstetten ist dagegen noch bis Ende September offen.

Wenn die Freibäder schließen, dann öffnen die Hallenbäder: Am diesem Montag beginnt in Augsburg die Hallenbadsaison: Es öffnen das Spickelbad neben dem Fribbe sowie die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten. Das Alte Stadtbad folgt am Freitag, 15. September. (ziss)