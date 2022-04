Augsburg

Wegen hoher Energiekosten erhöht die Stadt Eintrittspreise für Hallenbäder

Das Spickelbad bleibt in diesem Sommer geöffnet. Dort sollen Vereine und Schulen Badezeiten bekommen.

Plus Weil die Energiepreise steigen, müssen Besucher in Augsburgs Hallenbädern künftig mehr zahlen. Für Familien, Schulen und Vereine soll es aber Erleichterungen geben.

Von Andrea Bogenreuther

Acht Jahre lang kostete der Eintritt in Augsburgs Hallenbäder 3,70 Euro für Erwachsene, an Warmbadetagen waren es 4,40 Euro. Ab der kommenden Hallenbadsaison sollen die Preise nun moderat angehoben werden. Hintergrund sind laut Sportreferent Jürgen Enninger unter anderem die steigenden Energiepreise. Im Sportausschuss des Stadtrats wurden am Montag aber auch Erleichterungen beschlossen. Sie betreffen vor allem Familien.

