Augsburg

18:00 Uhr

Wegfall der Prämie: Nachfrage nach E-Autos ist deutlich eingebrochen

Plus Augsburger Händler berichten von einem deutlichen Absatzrückgang bei E-Fahrzeugen. Den Wegfall der Prämie sehen sie als Auslöser, aber nicht als eigentlichen Grund.

Von Andrea Wenzel

Der Verkauf von E-Autos ist bundesweit im Januar 2024 deutlich eingebrochen. Das zeigen Statistiken des Kraftfahrtbundesamts. Auch Augsburger Autohändler sprechen derzeit von einem deutlichen Rückgang bei der Nachfrage. Der Wegfall der staatlichen Förderung sei spürbar, sagen sie. Dabei gebe es bislang eigentlich kaum negative Effekte für Kundinnen und Kunden. Aktuell lägen die Preise für E-Autos nämlich nicht wesentlich höher als noch im vergangenen Jahr mit Prämie. Die Kaufzurückhaltung habe davon abgesehen noch andere Gründe.

Abrupt endete im Dezember vergangenen Jahres die staatliche Förderung für Elektroautos und erwischte Kunden wie Autohäuser kalt. Beim Augsburger Händler Reichardt legten die Mitarbeiter deshalb an einem Sonntag eine Sonderschicht ein, um bereits verkaufte Fahrzeuge per Onlinezulassung noch in die Förderung zu bekommen. Heute, rund zwei Monate später, ist es deutlich ruhiger, die Nachfrage sei rückläufig. Man spüre eine deutliche Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden, könne diese aber rein objektiv kaum verstehen. Denn: "Trotz Wegfall der Prämie sind die Autos derzeit nicht teurer als zuletzt mit Prämie", ordnet Inhaber Stefan Reichardt ein. Die Händler steuerten mit Aktionen gegen, Hersteller hätten Preiskorrekturen vorgenommen. So schildert es auch Tobias Gsell, Geschäftsführer bei Opel Sigg & Haas. Allerdings sei dies bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Die Kommunikation rund um das Thema Elektroauto laufe nicht optimal. Die E-Mobilität scheitere häufig an ihrem Image.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

