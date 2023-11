Weihnachtsengel leuchten zum Auftakt des Christkindlesmarkts in Augsburg

In der Vorweihnachtszeit präsentiert sich die Innenstadt stimmungsvoll. Engel kommen an mehreren Orten im Stadtgebiet zum Einsatz.

Das Engelesspiel ist fester Bestandteil des Augsburger Christkindlesmarkts. 23 Engel erscheinen an der Rathaus-Kulisse und verwandeln diese in einen riesigen Adventskalender. Auftakt ist am Montag, den 27. November. Das Engelesspiel gehört zum offiziellen Eröffnungsprogramm am Abend. Die Himmelsboten spielen in der Vorweihnachtszeit aber auch an anderer Stelle eine Rolle im Stadtbild. Einzelne sind bereits zu sehen. Die Weihnachtsbeleuchtung in manchen Straßenzügen ist angebracht. Angeschaltet wird diese ebenfalls erst am 27. November.

Das Engelesspiel gehört zum Christkindlesmarkt. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Maximilianstraße hat bereits Ende Oktober begonnen. Eingeschaltet wird sie in Verbindung mit der Eröffnung des Christkindlesmarkt. Vorgesehen ist, dass die Beleuchtung bis 6. Januar bleibt. Es gibt nach Auskunft der Stadt eigene Schaltzeiten: Montags bis freitags leuchten die Engel von 7 bis 8 Uhr sowie von 16 bis 23 Uhr. Samstags wird die Beleuchtung von 9 bis 23 Uhr eingeschaltet, sonnntags dann von 16 bis 23 Uhr.

Am städtischen Verwaltungsgebäude gibt es wieder einen Adventskalender

Es sind mehrere Gebiete im Stadtgebiet, die mit städtischer Weihnachtsbeleuchtung versehen werden: Bahnhofstraße (zwischen Schaezlerstraße und Viktoriastraße), Hoher Weg (ab Dom), Karolinenstraße und Maximilianstraße bis St. Ulrich (Engel), städtisches Verwaltungsgebäude am Rathausplatz (Sterne und Adventskalender) sowie der Christbaum am Rathausplatz und Christbäume in verschiedenen Stadtteilen.

Kronleuchter hängen in der Vorweihnachtszeit in der Altstadt. Foto: Michael Hörmann

Citymanager Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing nennt die Weihnachtsbeleuchtung einen wichtigen Baustein für eine stimmungsvolle Inszenierung: "Die Beleuchtung verzaubert einschließlich der beliebten Kronleuchter in der Altstadt die Besucher der Stadt." Engel gibt es zudem bei einer weiteren Aktion in der Vorweihnachtszeit. Aufgestellt werden Engelflügel als Selfie-Points. Gästen können sich hier fotografieren. Stinglwanger: "Dank moderner LED-Lichttechnik ist diese Aktion zudem äußerst energieeffizient."

Selfie mit Engelsflügel: Auch diese Aktion gibt es wieder. Foto: Peter Fastl

Der große Christkindlesmarkt, kleinere Weihnachtsmärkte sowie die Weihnachtsbeleuchtung sind Aktionen zur Belebung der Innenstadt. Nach dreijähriger Pause gibt es heuer wieder die Märchenstraße. Neun liebevoll dekorierte Schaufenster sind mit Märchenmotiven gestaltet. Bereits am Donnerstag, den 23. November, startet die Hüttenlandschaft "Winterland" vor der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz.

Lesen Sie dazu auch