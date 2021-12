Wie alles bei der Augsburger Firma Martini begonnen hat

Bei dem Textilunternehmen wurden Stoffe gebleicht und gefärbt. Es gab auch eine Produktionsstätte in Haunstetten, die im Jahr 1993 stillgelegt wurde.

Die Karriere des aus Biberach an der Riß stammenden Clemens Martini (1799-1862) als Unternehmer begann in Haunstetten. Er kaufte dort 1832 für 7000 Gulden eine in Konkurs geratene Weißbleiche. Diese Leinwandbleiche am Lochbach bestand schon im 18. Jahrhundert. Die Bleiche ging 1826 bankrott und wurde vom Gläubigerausschuss verpachtet.

Clemens Martini gab nicht auf. Er bediente von Haunstetten aus zunächst seine bisherige Klientel: Er bleichte leinene Garne und Gewebe und belieferte damit Augsburger, Ulmer, Kaufbeurer und Heidenheimer Firmen. Das Geschäft lief gut. So holte er seinen jüngeren Bruder Fritz mit ins Boot und baute mit ihm ab 1835 die Manufaktur zur Fabrik aus. Sie nahmen nach der Leinenbleicherei auch die Baumwoll-Stückbleicherei auf und gliederten 1837 eine Baumwollfärberei an.

Im Jahr 1847 erfolgte der Einstieg in Augsburg



1847 wagte Clemens Martini den Einstieg in Augsburg: Er kaufte zusammen mit dem Haunstetter Kaufmann und Gutsbesitzer Johann Georg Käß die Fröhlich’sche Bleicherei und Appreturanstalt am Hanreibach. 1860 lösten Martini und Käß ihre geschäftliche Verbindung. Die beiden Neffen des Fabrikgründers, Wilhelm und Viktor Martini, übernahmen den Augsburger Betrieb in Alleinbesitz, Georg Käß betrieb das Haunstetter Werk. Beide Firmen beschäftigten um 1870 jeweils 80 bis 120 Arbeiter.



Nach 1870 schrieb nur noch Martini & Cie. in Augsburg schwarze Zahlen. Das lag an der Spezialisierung auf gefragte Ausrüstungen für weiße und farbige Stoffe. Der Haunstetter Textil-Veredelungsbetrieb von Georg Käß blieb auf Massenartikel ausgerichtet. Damit konnte er ab Mitte der 1880er Jahre nicht mehr genügend verdienen. Georg Käß war verkaufsbereit - die Familie Martini griff zu. Das Haunstetter Unternehmen lief ab 1889 als "Filiale" unter der Leitung von Ludwig Martini. 1894 bleichte man mit 120 Beschäftigten rund 150.000 Stücke (à 60 Meter Länge) und färbte etwa 50.000. Das Augsburger Martini-Werk besaß die doppelte Kapazität.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Augsburger Werk nahezu zerstört

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Augsburger Werk zu 85 Prozent zerstört, das Haunstetter Werk blieb weitgehend verschont. Darin lief wenige Wochen nach Kriegsende die Produktion wieder an. Mitte der 1960er Jahren setzte der Abschwung auf dem Textilsektor ein. 1968 verkaufte Martini die Lohndruckerei an "Prinz Druck" und beschränkte sich auf Ausrüstung. 1972 wurde "Martini & Cie." in einen von der Dierig Holding AG beherrschten Verbund eingebracht und firmierte fortan als "Martini MCA Textilveredelungswerke GmbH".



1993 erfolgte die Stilllegung der Haunstetter Produktionsstätte. Die Stadtwerke erwarben das am Rand des Trinkwasser-Einzugsgebiets liegende Areal, ließen die ausgedehnte Fabrikanlage abbrechen und das Gelände rekultivieren. Martini in Augsburg stellte ebenfalls die Produktion ein, doch der Abbruch blieb dem Werk erspart. Daraus wurde der "Martini-Park". Die Industriebauten des 19. und 20. Jahrhunderts wurden durch Umbauten aktuellen Erfordernissen angepasst.

