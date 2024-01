Wie Augsburgs Metzger zu veganen Ersatzprodukten stehen

Plus Der Januar gilt bei manchen als "Veganuary" - mit dem bewussten Verzicht auf tierische Produkte. Augsburger Metzger erzählen, wie sie generell dem Trend begegnen.

Der Jahresbeginn steckt oft voller guter Vorsätze. Manche Menschen verzichten gezielt auf tierische Produkte, weshalb der Januar mitunter als "Veganuary" deklariert wird. Der Trend, etwa auf Fleisch zu verzichten, ist dabei freilich nicht neu und schon gar nicht an einen Monat gebunden. Augsburger Metzger zeigen sich dem gegenüber offen und reagieren. Aber eines stößt ihnen sauer auf.

"Wir haben bereits mit einigen Lieferanten entsprechende Produkte ausprobiert", erklärt Benjamin Happacher, Junior-Inhaber der gleichnamigen Metzgerei. Dort in der Auslage finden sich noch keine Ersatzprodukte, auf Nachfrage hätten sie aber bereits vegetarische Burger-Patties und Cevapcici im Angebot. Aber dass sich die fleischlosen Alternativen durchsetzen werden, glaubt Senior Peter Happacher nicht. "Wir sind von Veganern nicht abhängig."