Wie die Stadt Leerstände in der Augsburger Innenstadt vermeiden will

Die Stadt Augsburg hat die leer stehenden Flächen der ehemaligen Rossmann-Filiale in der Maximilianstraße gemietet und bietet sie Kulturschaffenden als Experimentierraum an.

Plus In der ehemaligen Rossmann-Filiale in der Augsburger Maxstraße gibt es jetzt einen Kreativraum. Die "Zwischenzeit" in der Annastraße wird bundesweit zum Vorbild.

Von Andrea Wenzel

Immer wieder bleiben Menschen vor dem Schaufenster der ehemaligen Rossmann-Filiale in der Maximilianstraße 9 stehen und schauen hinein. In dem seit September 2022 leer stehenden Ladenlokal tut sich wieder etwas. Es sind Sitzmöbel zu sehen, große Tische und eine Bar. "Zwischennutzung" liest eine Frau den Schriftzug an der Fensterscheibe ab. "Was soll das denn sein?", murmelt sie weiter vor sich hin. Die Stadt Augsburg hat Antworten darauf - und das in doppelter Hinsicht.

"Max neu[n]" heißt das Projekt, das in den ehemaligen Rossmann-Räumen umgesetzt wird. Das Kulturreferat hat den Leerstand für sechs Monate angemietet und will ihn in dieser Zeit zu einem Ort für Austausch, Experimente, Kunst und Kultur machen. "Die Aufgabe dieser Zwischennutzung ist es, das kreative Potenzial der Stadtgesellschaft sichtbar zu machen“, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger. Den Auftakt macht Künstlerin Laura Jungfer mit dem Galerie- und Atelierkonzept "Strömung". Hier können Kulturschaffende kreativ experimentieren und arbeiten. "Max neu[n]" stehe zudem in direktem Kontext der Kultur- und Sportbespielung in der Maxstraße. Davon erhoffe man sich Wechselwirkungen. Interessierte können sich für eine Nutzung der Räume beim Büro für Popkultur der Stadt melden.





