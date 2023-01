Mit Hubschrauber und Hunden: Wie Helfer eine vermisste Seniorin suchten

Plus Für Einsatzkräfte ist die Suche nach Vermissten zwar Routine, dennoch bedeutet sie Konzentration und Adrenalin. Die Suche nach einer Augsburgerin nahm ein überraschendes Ende.

Die Suche nach vermissten Menschen gehört für die Polizei und die Rettungsdienste zur Arbeit dazu. Immer wieder verschwinden Personen aus unterschiedlichen Gründen, manche haben ihr Ableben angekündigt. Trotz einer gewissen Routine stehen die Einsatzkräfte bei jeder Suchaktion unter Strom. So auch am Montagabend, als eine 79 Jahre alte Frau aus Augsburg vermisst wurde. Es war kurz vor 18 Uhr, als sie von daheim verschwand. Stundenlang wurde nach der Seniorin gesucht - ein Hubschrauber und Suchhunde wurden eingesetzt.