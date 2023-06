Wie geht es mit der Pantheon Lounge weiter?

Plus Die Pantheon Lounge ist seit vielen Monaten geschlossen. Anfang Juli findet ein wichtiger Termin statt, der über die Zukunft des Lokals entscheiden könnte.

Seit einem halben Jahr ist die Pantheon Lounge nicht mehr geöffnet. Der Grund: Betreiber Walter Lugert hat für seine Lounge zwar eine Genehmigung als Schank- und Speisewirtschaft, nicht aber als Vergnügungsstätte. Er habe die Lounge aber gar nicht als reguläre Gaststätte betrieben, sondern ausschließlich für Partys und Veranstaltungen genutzt, so die Darstellung der Stadt. Deshalb hat die Stadt im vergangenen Herbst die Nutzung in der Form untersagt. Inzwischen gibt es eine Annäherung und einen Hoffnungsschimmer für den Betreiber.

Im sozialen Netzwerk Instagram hält Walter Lugert seine Gäste auf dem Laufenden. "Wir werden möglichst bald wie gefordert einen regelmäßigen Betrieb im Livingroom etablieren und dann hoffentlich schon bald wieder jeden ersten Samstag im Monat mit Euch abfeiern können wie früher", schreibt er und bestätigt auf Anfrage, dass es vor wenigen Wochen zwischen ihm, seinem Anwalt Bernhard Hannemann und Vertretern des Bauordnungsamts ein Treffen gegeben habe. Es sei ausgelotet worden, unter welchen Umständen die Pantheon Lounge wieder öffnen könne. Es wurde auch ein neuer Termin ins Auge gefasst, wo sich Vertreter aus den verschiedenen Referaten vor Ort ein Bild von der Situation machen wollen.