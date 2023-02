Augsburg

18:30 Uhr

"Wir sind keine Hilfssheriffs": Das macht die Augsburger Sicherheitswacht

Plus Die Polizei sucht händeringend nach Freiwilligen für die Sicherheitswacht der Innenstadt. Doch was genau machen die Ehrenamtlichen – und mit welchem Ziel?

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Wenn Stephanie Haag vor einer Gruppe von lauten Jugendlichen steht, dann weiß sie, was zu tun ist. Sie pfeift einmal laut in ihre Trillerpfeife, dann heißt es: "Zuhören, Klappe halten!" Spätestens dann hat sie bei den Unruhestiftern volle Aufmerksamkeit. "Wenn wir nicht ernst genommen werden, dann können wir auch anders", sagt die 35-Jährige. "Wir wollen keine Oberlehrer spielen, aber gerade als Mädels müssen wir uns Respekt verschaffen." Seit November 2021 engagiert sie sich als Sicherheitswächterin bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd. Die gelernte Verwaltungsfachangestellte macht dies in ihrer Freizeit – und mit viel Begeisterung: "Hier kann man was Gutes tun und der Gesellschaft etwas zurückgeben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen