Wirt gegen Anwohner: Wie lässt sich der Streit befrieden?

Wie überraschend, dass die Mediatoren Mediation empfehlen ;-). So ein Prozess ist teuer und setzt voraus, dass beide Seiten ernsthaft an einer Lösung interessiert sind und einem Kompromiss zustimmen. Wenn in Fällen wie im Antons alle Lärmschutzvorgaben eingehalten bis übererfüllt werden und die andere Seite trotzdem weiterklagt, kann man sich Mediation auch sparen. Und wer sich schon an ein bisschen Plätschern stört, den sollte man nicht noch mit Aufmerksamkeit belohnen.



Emotionen sind natürlich auch bei solchen Streitigkeiten im Spiel. Zudem ist die Rechtslage nicht immer so klar wie hier dargestellt. Unterschiedliche Instanzen treffen zum Teil unterschiedliche Entscheidungen und selbst wenn man eindeutig im Recht ist, muss man sich dieses langwierig erkämpfen.

