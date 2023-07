Augsburg

Wohnungen und Gewerbe: Diese Ideen gibt es für das alte Bahngelände

Plus Das Areal südlich des Bahnparks im Augsburger Hochfeld soll bebaut werden. Jetzt gibt es ein erstes Konzept. Mehrere hundert Wohnungen könnten entstehen.

Auf dem ehemaligen Bahn-Areal an der Firnhaberstraße im Augsburger Stadtteil Hochfeld sollen künftig Wohnungen, ein Supermarkt und sonstiges Gewerbe Platz finden. Das Gelände schließt sich südlich an das Bahnpark-Museum an, das von den Plänen nicht betroffen ist. Seit die Deutsche Bahn ihr Augsburger Betriebswerk vor mehr als 20 Jahren aufgab, ist unklar, was mit den Grundstücken und den verfallenden Gebäuden passieren soll. Aktuell hat dort unter anderem ein Schrottplatz seinen Sitz. Inzwischen gibt es erste Überlegungen, die die Stadt und der Grundstückseigentümer gemeinsam entwickelt haben.

Sie sehen eine bis zu achtgeschossige Bebauung entlang der Firnhaberstraße vor. Im nördlichen Bereich gibt es auf dieser Straßenseite bereits hohe Häuser, zuletzt entstand dort ein Wohnhaus mit Studentenapartments. "Wir sprechen aber noch von keinem Plan, sondern von Überlegungen, in welche Richtung es gehen könnte", betont Stadtplanungsamts-Leiter Gregor Spielberger. Laut Spielberger soll das Wohnen (frei finanzierte und geförderte Wohnungen) den Schwerpunkt bilden, ergänzt durch Büro- und Gewerbeflächen sowie einen Supermarkt und ein gastronomisches Angebot. Speziell von dem Supermarkt soll auch der gesamte Stadtteil profitieren, ebenso wie von einer neuen Kita.

