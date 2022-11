Wurde Einbrecher bei seiner Tat gestört?

Die Polizei meldet Einbruchsspuren in einem Einfamilienhaus in Hochzoll, aber einen Beuteschaden gibt es bislang offenbar nicht.

Zeugen sucht die Kriminalpolizei (Telefon 0821/323-3810) für einen mutmaßlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Höfatsstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). Wie gemeldet wird, wurde dort im Zeitraum vom 30. Oktober bis 8. November vermutlich versucht, über ein aufgebrochenes Kellerschloss in das Haus einzubrechen und sich Zugang in den Wohnbereich zu verschaffen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde seitens des unbekannten Täters offenbar nicht gezielt nach Wertgegenständen gesucht, ein Beuteschaden ist dem Eigentümer bislang nicht bekannt. Möglicherweise wurde der Täter aber auch bei seinem Vorhaben gestört und musste flüchten, mutmaßt die Polizei. (bau)