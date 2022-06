Zusätzliche Millionen für Schulsanierungen lösen Freude aus

Plus Augsburg verwendet unerwartete Mehreinnahmen für die Sanierung von Schulen. In welche Projekte die sechs Millionen Euro fließen.

Schlüsselzuweisungen sind zentrale Einnahmequellen der bayerischen Kommunen. Städte und Landkreise können frei entscheiden, wofür sie das Geld verwenden wollen. Die finanziell klamme Stadt Augsburg hat nun sieben Millionen Euro mehr aus diesem Topf bekommen als geplant. Das Gros des unerwarteten Geldsegens - sechs Millionen - fließt in Schulsanierungen. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) und Inge Zuleger (Schulverwaltungsamt) informierten den Fachausschuss, in welche Vorhaben die Mittel des Freistaats gesteckt werden sollen.