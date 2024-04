In der Maximilianstraße treffen zwei Döner-Kulturen aufeinander

Plus Im März öffnete Momo's Gemüse Kebab in der Maximilianstraße. Gegenüber befinden sich die zwei Döner-Läden von Platzhirsch Arkadas. Ein Besuch bei Konkurrenten.

Nach einer langen Partynacht steht vielen der Sinn nach einer Mahlzeit. Besonders beliebt als Wegzehrung auf dem Gang nach Hause ist der Döner. In der Maximilianstraße haben Nachtschwärmer sowie alle anderen Dönerliebhaber nun mehr Auswahl. Im März eröffnete Momo's Gemüse Kebab. Damit befindet sich der neue Laden gegenüber vom alteingesessenen Arkadas mit seinen zwei Lokalen. Wie die beiden Besitzer den Wettbewerb um Kunden einschätzen.

"Das Arkadas ist für uns keine Konkurrenz. Die haben ein ganz anderes Konzept", sagt Muhammet Islak, der Chef in Momo's Gemüse Kebab. "Zu uns kommen junge Leute, ins Arkadas gehen eher Menschen ab 40." Arkadas-Betreiber Hasan Tekin gibt sich ebenfalls selbstbewusst. Zur Neueröffnung auf der anderen Straßenseite sagt er: "Das stört mich gar nicht. Ich bin hier seit über 30 Jahren, jeder kennt mich". Doch ganz so gelassen dürfte er den gut besuchten Laden nicht sehen.