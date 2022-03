Prozess in Augsburg

16:42 Uhr

Millionenbetrug in der Pflege: Lange Haftstrafe für Drahtzieher

Bei der Pflege-Razzia in Augsburg waren rund 500 Polizisten im Einsatz. Ein Haupttäter ist nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Plus Augsburger Pflegedienste haben in großem Stil die Kassen betrogen. Ein Haupttäter muss sechs Jahre lang ins Gefängnis und zahlt Millionen zurück. Und doch bleibt ihm viel Geld.

Von Jan Kandzora

Die lange Zeit der Untersuchungshaft hat ihre Spuren bei Marc S. (Name geändert) hinterlassen. Der Mann, der sich in seinen Profilen in den sozialen Netzwerken glatt rasiert und kurzhaarig präsentiert, trägt nun lange Haare und Bart. Er klingt aufgebracht, als er kurz vor Ende des Prozesses gegen ihn berichtet, wie es ihm im Gefängnis geht, wie er leidet. Der 40-Jährige, davon ist das Landgericht Augsburg nach fast einem Jahr Verhandlung überzeugt, ist ein Betrüger, der Kassen und Staat um Millionen brachte.

