Warum ist Lokaljournalismus so wichtig für unsere Region?

Unsere Chefredaktion geht im neuen AZ Online-Talk gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern der Frage auf den Grund: Welchen Impact hat unser Lokaljournalismus auf die Region?

In unserem neuen AZ Online-Talk laden wir Abonnentinnen und Abonnenten des PLUS+ Pakets, des e-Papers und/oder der gedruckten Zeitung dazu ein, mit Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und der geschäftsführenden Redakteurin Lena Jakat in den direkten Austausch zu gehen. Wie macht die Augsburger Allgemeine Journalismus und welche Bedeutung nimmt der Lokaljournalismus dabei ein?

Wann? Dienstag, 9. Mai 2023, von 19 bis 20 Uhr.

Dienstag, 9. Mai 2023, von 19 bis 20 Uhr. Wo? Der AZ Online-Talk findet digital via Microsoft Teams statt, Sie erhalten von uns einen Einladungs-Link per E-Mail.

Wer? Einzige Teilnahmevoraussetzung ist, dass Sie ein Abonnement bei uns haben - egal ob PLUS+, e-Paper oder gedruckte Zeitung. Unter allen Anmeldern wird zufällig eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Was benötigen Sie? Die Teilnahme ist ganz einfach. Sie benötigen nur einen PC, Laptop oder ein Tablet mit Kamera und Mikro sowie einen Internetanschluss.

Jetzt anmelden:

