Basketball 3x3 in Augsburg: Wie Streetball in den 90ern – aber anders

In Augsburg, nahe der Sportanlage Süd, gibt es jetzt einen trendigen 3x3-Platz. Was es mit dem grauen Spielfeld und der Korbanlage auf sich hat.

Plötzlich sei alles zügig gegangen, berichtet Robert Ruisinger. Der stellvertretende Basketballabteilungsleiter des TSV Schwaben Augsburg erhielt die Nachricht, dass ein Paket im Hamburger Hafen eingetroffen war. Zwei Tage später hatte eine Spedition es nach Augsburg transportiert. Der Inhalt: ein spezieller Boden aus weichem Kunststoff, made in China. Zerstückelt, in Summe 15 Meter lang, 11 Meter breit. Hellgrau und anthrazit gehalten, 36.000 Euro teuer.

Voll im Trend: TSV Schwaben baut 3x3 Basketball Feld auf

Inzwischen haben Ruisinger und weitere TSV-Mitglieder die Spielfläche aufgebaut. Augsburg besitzt nun also eine 3x3-Basketballfläche auf der Sportanlage Süd. Mit einem Schmunzeln erzählt Ruisinger davon, warum der Aufbau etwas länger gedauert hätte. "Die Anleitung war auf Chinesisch. Wir haben uns gefühlt wie beim Puzzeln."

In den 90er Jahren kannte jeder, der dem Basketball nahestand, das Strichmännchen mit dem Ball in der Hand. Ein Logo mit hohem Wiedererkennungswert. Der Streetballtrend war aus den USA nach Europa geschwappt, ein Sportartikelhersteller kreierte eine Kollektion und nutzte organisierte Turniere zu Werbezwecken. Das zweikampfbetonte Basketballspiel erfreute sich der Beliebtheit einer großen Masse.

3x3 Basketball im Wettkampf: So funktioniert die Basketball-Variante

Verbände erkannten das Potenzial. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, ehe die Straßenvariante in den geregelten Wettkampfbetrieb überging. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bemüht sich fortwährend um Fortschrittlichkeit, öffnet sich jugendlichen Trends. BMX-Radfahren, Skateboard oder Breakdance finden sich in der Liste, seit den Olympischen Spielen in Tokio 2020 hat auch 3x3-Basketball diese Aufwertung erfahren.

Gespielt wird mit drei Akteuren pro Mannschaft auf einen Korb. Weil Angriffe innerhalb von zwölf Sekunden abgeschlossen sein müssen, ist 3x3 schnell, athletisch und attraktiv. "Es ist immer etwas los", beschreibt Ruisinger. Seit rund vier Jahrzehnten engagiert er sich im Basketball, einst spielte er aktiv, inzwischen organisiert er und treibt Projekte voran. Nicht ohne Stolz erzählt der 56-Jährige davon, dass in der nächsten Saison 20 Mannschaften, männlich wie weiblich, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, am Spielbetrieb teilnehmen werden. 3x3 zählt nicht dazu. Hier ist alles selbst organisiert, schließen sich Spieler verschiedener Klubs zu Vierer-Teams zusammen.

Bayerischer Verband und Deutscher Basketball-Bund fördern die 3x3-Projekte

In Berlin oder Nordrhein-Westfalen ist die Basketball-Sommervariante populär, in Bayern hingegen findet diese Art zu spielen bislang eine kleinere Anhängerschaft. Womöglich, weil es weder Ligabetrieb noch Vereinsmannschaften gibt. Doch seit der Aufnahme ins olympische Programm ist die Unterstützung durch die Verbände immens gewachsen. Ruisinger berichtet: "Sie wollen das pushen, es fließt viel Fördergeld." So übernehmen der Bayerische Verband (BBV) sowie der Deutsche Basketball-Bund (DBB) die Kosten für den Platz in Augsburg. Das Spielfeld soll möglichst das ganze Jahr über aufgebaut bleiben. Die Korbanlage lässt sich zusammenklappen, die wasserdurchlässige und rutschfeste Fläche soll in den Wintermonaten eine Plane bedecken.

Noch ist das Feld im Wortsinn eine geschlossene Veranstaltung, die TSV-Mitgliedern vorbehalten ist. Wer auf dem umzäunten Feld spielen möchte, besorgt sich den Schlüssel bei der Abteilungsleitung. Vor allem an den Wochenenden werde das Angebot genutzt, berichtet Ruisinger. In Nürnberg startete man den Versuch, den Platz für jedermann zu öffnen. Das traurige Ergebnis: Vandalismus. So weit soll es in Augsburg nicht kommen. Doch nicht nur Schwaben-Spielerinnen und -Spieler sollen Bekanntschaft mit dem neuen Geläuf machen. In Anlehnung an die bevorstehende Weltmeisterschaft findet für die weibliche Jugend am 26. Juni ein 3x3-Turnier mit zwölf Mannschaften statt. Die Teams werden sich Ländernamen geben.