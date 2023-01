So sieht es im Bahnhofstunnel aus – und das ist geplant

Plus Der Umbau am Augsburger Hauptbahnhof ist ein Millionenprojekt. Wie sieht es auf der Baustelle aus? Wann ist die Eröffnung? Und wie hoch sind die Kosten? Die Antworten gibt's im Video.

Entspannt zum Zug und zur Straßenbahn? Bald soll das am Augsburger Hauptbahnhof möglich sein. Dort wird gebaut – seit zehn Jahren schon.