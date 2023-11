Polizei räumt nach Bombendrohung Justizgebäude am Alten Einlass

Nach einer Drohung gegen das Augsburger Justizgebäude am Alten Einlass ließ die Polizei dort am Montag räumen. Bei einem geplatzten Termin zeigten sich Besucher konsterniert.

Ein rotes Flatterband der Polizei sperrte am Montagnachmittag den Eingang zu dem Justizgebäude am Alten Einlass in der Augsburger Innenstadt ab. Polizeibeamte standen vor dem altehrwürdigen Bauwerk. Seit dem Morgen war der Zutritt verwehrt. Das Gebäude, in dem Teile des Augsburger Land- und Amtsgerichts untergebracht sind, wurde geräumt. Grund war eine Drohung.

Wie Polizeisprecherin Marion Liebhardt auf Nachfrage berichtete, war am Morgen gegen neun Uhr eine schriftliche Bombendrohung an das Gericht eingegangen. Offenbar wurde es per Post zugestellt. Der Publikumsverkehr wurde vorsorglich eingestellt. Die Polizei stand hier in enger Absprache mit dem Gericht. Das Justizgebäude blieb den ganzen Tag gesperrt, mit einem Sprengstoffspürhund wurden die vielen Räumlichkeiten abgesucht.

Nach Drohung gegen Augsburger Justizgebäude: Verhandlungen fielen aus

Laut Gerichtssprecher Thomas Kolbe fielen am Montag deshalb Verfahren im mittleren zweistelligen Bereich aus. Die Mitarbeitenden seien ins Homeoffice geschickt worden, sofern möglich. Für manche Besucherinnen und Besucher war der Zwischenfall ärgerlich. Wie etwa für diejenigen, die am Nachmittag an einer Zwangsversteigerung teilnehmen wollten. Bei dieser sollte es um eine Luxusimmobilie im hohen Millionenwert gehen. Ein Mann zeigte sich etwas genervt.

Mit Flatterband wurde der Eingang gesperrt. Foto: Silvio Wyszengrad

Er sei extra aus München nach Augsburg gefahren. Vorher habe er auch Aufwand betrieben, um für die Versteigerung die erforderlichen Papiere über die Bank zu besorgen. Der Wert des Versteigerungsobjektes ist erheblich. Es geht um eine Immobilie am Ammersee mit einem rund 18.000 Quadratmeter großen Grundstück. Der Verkehrswert ist bei insgesamt rund 20 Millionen Euro angesetzt. Es waren wenige Menschen, die hier offenbar mitbieten wollten und nun vor dem abgeriegelten Justizgebäude standen. Eine Frau und ein Mann nahmen es sportlich. "Dann gehen wir halt auf den Stadtmarkt einen Kaffee trinken", sagten sie und lachten. Am späteren Nachmittag gab es Entwarnung seitens der Polizei. Nun wird ermittelt, wer hinter der Drohung steckt.