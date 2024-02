Heute Abend: Videodoku "Mensch, Maxstraße" auf großer Leinwand

In unserer Videoserie "Mensch, Maxstraße" zeigen wir das bunte Leben auf Augsburgs Prachtmeile. Hier gibt's Karten für eine exklusive Filmvorführung heute Abend.

Die Maximilianstraße ist Augsburgs Prachtmeile – aber noch viel mehr als das: Hier reihen sich Kneipen an Antiquitätenläden, Kirchen an Clubs und Fastfood-Restaurants an Spitzenküche. Wer sind die Menschen, die in der Maxstraße leben und arbeiten? Was bewegt sie? Und wie ist ihr Blick auf Augsburgs berühmte Meile? Für die Videoreihe "Augsburger Allgemeine Original" haben sich die AZ-Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann die Straße genau angesehen und die Menschen getroffen, die das Leben dort bereichern.

Herausgekommen ist eine Videoserie, die Ende 2023 mit dem Bayerischen Printpreis ausgezeichnet wurde. Am Montag zeigen wir alle Teile der Serie nochmals in exklusiven Rahmen im Kundcenter in der Augsburger Maxstraße. An die Filme schließt sich ein Gespräch mit den Machern der Serie an.

Videoserien der Reihe "Augsburger Allgemeine Original"

Weitere Produktionen finden Sie hier: