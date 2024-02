Faschingsmärchen in Augsburg: Prinzenpaar der Hollaria will heiraten

Nach dem Fasching möchte das Prinzenpaar der Hollaria Faschingsgesellschaft heiraten. Die meisten Vorbereitungen sind schon erledigt.

Nicht nur bei Auftritten in der Öffentlichkeit tritt das Prinzenpaar der Hollaria-Faschingsgesellschaft zusammen auf, auch im echten Leben sind Prinzessin Selina I. und Prinz Valentin I. ein Paar. Seit April 2023 sind sie verlobt, nach dem Faschingsstress steht die nächste Festivität an: die Hochzeit. "Wir haben uns vor zehn Jahren auf dem Plärrer kennengelernt", erzählt Selina Böse. Seitdem seien die beiden ein Paar und hätten ihre Hochzeit bereits vor dem Faschingsstress geplant. Aus diesem Grund sind für die Hochzeitsplanung nur noch Kleinigkeiten zu erledigen: die Tischplanung und die Hochzeitstorte sind noch abzuarbeiten. Insgesamt 150 Gäste hat das Paar eingeladen.

Bis es soweit ist, gibt es aber noch ein straffes Faschingsprogramm: Zusammen mit 32 anderen Tänzerinnen und Tänzern haben sie sich auf die Tanz-Choreo seit Mai 2023 vorbereitet. Valentin Spannagl hat nur wegen Selina angefangen, bei der Hollaria zu arbeiten: Sie ist schon seit längerer Zeit Tänzerin, er arbeitet bei Hollaria im Technikbereich.

Augsburger Faschingsmotto 2024 lautet "Das Leuchten des Waldes"

Schon im April hat sich der Faschingsverein auf das Motto "Das Leuchten des Waldes" geeinigt. Passend dazu wurde der Stadtwald der Stadt Augsburg Ende 2023 zum Wald des Jahres 2024 gewählt. "Noch nie hat unser Motto so gut zur Stadt gepasst", erzählt Hollaria-Pressesprecher Michael Wagner. Zudem sei der Wald auch noch nie Teil des Faschingsmottos gewesen.

Häufig kommt es vor, dass Beziehungen durch den Stress in der Faschingszeit nicht durchhalten und danach zerbrechen. Selina Böse ist aber zuversichtlich, dass das bei ihrem Paar nicht passieren wird: "Wir sind jetzt im Endspurt, jetzt geben wir nicht mehr auf", so die Prinzessin augenzwinkernd. Sie sind sich bewusst, dass die Faschingszeit schwierig und anstrengend ist. Entspannung würde es die Tage kaum geben, sagt Selina Böse. "Aber wenn es uns einmal zu viel wird, hilft ein Glas Sekt." Bis zum Ende der Faschingszeit stehen für die beiden noch 16 Auftritte an. (arse)

