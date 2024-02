Mann stirbt bei Wohnungsbrand in der Jakobervorstadt

Bei einem Brand in Augsburg ist ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Die Ursache des Brands ist noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am frühen Mittwochmorgen in der Wohnung des Mannes in der Jakobervorstadt, Hinter der Metzg, in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Anwohner alarmierten gegen 5 Uhr morgens die Feuerwehr, sie hatten Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss und den Alarm eines Rauchmelders bemerkt.

Feuer in Augsburg: Der Mann starb noch vor Ort

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte den am Boden liegenden 73-Jährigen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen, sei der Mann noch vor Ort gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Er habe sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung befunden. Insgesamt seien in dem Haus 28 Bewohner gemeldet. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Mithilfe eines Hochdrucklüfters konnte der giftige Rauch aus dem Gebäude entfernt werden. Wie es zu dem Brand gekommen war und welcher Schaden entstand, war den Angaben nach zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Um letzte Glutnester zu beseitigen, musste ein Teil des Mobiliars entfernt werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. (dpa/AZ)

