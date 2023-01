Segmüller stellt seine Ausbildungsberufe vor

Das Friedberger Einrichtungshaus Segmüller stellt am Samstag seine 20 Ausbildungsberufe vor. Ausbilder und Azubis beantworten Interessierten alle Fragen.

Mediengestalter, Fotografin, Industriekaufmann oder Fachinformatikerin: Das sind nur einige der 20 Ausbildungen, welche man beim Einrichtungshaus Segmüller in Friedberg absolvieren kann. Um Interessierten alle Bereiche vorzustellen, veranstaltet das Unternehmen am Samstag, 14. Januar, einen Ausbildungstag. Los geht es um 9.30 Uhr im Möbelhaus in der Augsburger Straße 11-15 in Friedberg. Schluss ist um 15.30 Uhr. In der Nähe des Haupteingangs - also der Eingang gegenüber von Saturn und Ihle Bakers - sind die Stände aufgebaut.

Ausbildungstag stellt Berufe bei Segmüller vor

Wie Ausbildungsleiter Jürgen Jäger erzählt, kann man sich die Berufe hier aus erster Hand erklären lassen. Sowohl Ausbilderinnen und Ausbilder als auch Azubis stehen für Gespräche zur Verfügung. Auch Gesellenstücke werden ausgestellt. "So kann man sich besser vorstellen, was genau man denn in der Ausbildung macht. Ein Polsterer baut etwa einen Sessel, ein Schreiner einen Schreibtisch", meint Jäger. Der Ausbildungstag soll vor allem jungen Menschen dabei helfen, herauszufinden, wie ihre berufliche Zukunft aussieht. Gut zu wissen: Bei Segmüller gibt es für alle Angestellten eine 37,5-Stunden-Woche.

Wer nach dem Vorstellungstag eine Ausbildung bei Segmüller in Erwägung zieht, hat noch genügend Zeit, um sich zu entscheiden. Bewerbungen werden bis Ende August entgegengenommen. Am 1. September startet dann ein neuer Azubi-Jahrgang. Pro Jahr werden 80 Auszubildende eingestellt. Strikte Voraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber gibt es nicht. "Das ist je nach Ausbildungsberuf unterschiedlich", sagt Jäger. (diba)

