TSV Haunstetten hat den ersten Matchball

Mit einem Sieg können die Handballerinnen des TSV Haunstetten in der 3. Liga Süd den Klassenerhalt perfekt machen. Der Gegner allerdings könnte schwerer kaum sein.

Im vorletzten Heimspiel können sich die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten noch einmal zeigen: Am Samstagabend (18 Uhr) erwarten die Rot-Weißen in der 3. Liga den Tabellenersten und potenziellen Meister der Gruppe Süd, HC Erlangen, und haben hier die Gelegenheit, sich für die höchste Niederlage überhaupt (24:37) zu revanchieren.

Das Duell Vierter gegen Dritter im bayerischen Ranking (nach den beiden Zweitligisten Regensburg und Gröbenzell) verspricht im Vorfeld einige Spannung; während der TSV jetzt seit 2005 mit kurzer Unterbrechung auf DHB-Ebene zugange war, ist Erlangen dank seiner ausgezeichneten Jugendarbeit erst in den vergangenen drei Spielzeiten in den Fokus gerückt. Ausgerechnet jetzt erfahren die Mittelfranken einen Knick in ihrer Erfolgsgeschichte, da trotz der bevorstehenden Meisterschaft auf einen möglichen Aufstieg verzichtet wird.

HC Erlangen verzichtet auf einen Aufstieg in die 2. Liga

Haunstettens Co-Trainer und gleichzeitiger Abteilungsleiter Herbert Vornehm äußert im Vorfeld deshalb auch schon Mitgefühl mit dem Erlanger Nachwuchs: "Es tut mir leid, dass der Verein das nicht stemmen kann. Aber auch Respekt, dass sie das mittlerweile enorme finanzielle und strukturelle Risiko nicht eingehen." Der TSV war seinerseits von 2014 bis 2017 in der 2. Bundesliga zugange, und man ist immer noch stolz, diese Geschichte ohne jeglichen Kollaps überstanden zu haben. Die letzten vier Rundenspiele können die Rot-Weißen mit nur einem Sieg als erfolgreichen Saisonabschluss und dem sicheren Klassenerhalt beenden.

Im Duell gegen die Franken sieht Cheftrainerin Patricia Link nur eine Chance: "Wir müssen über uns hinauswachsen und die Fehlerquote gegen null bringen." 626 erzielte Tore in den bisher 18 Partien sprechen ein eindeutiges Wort für die Offensivkraft der Nordbayern, allerdings kann Haunstetten auch die beste Abwehrreihe (439 Gegentreffer) dagegensetzen. (hv)

