Hautärzte in Augsburg: Adresse, Termin, Parken - eine Übersicht

Wir stellen Ihnen hier alle Hautärzte mit eigener Praxis in Augsburg vor. Adresse, Parkmöglichkeiten und Terminvereinbarung - hier finden Sie alle Infos.

Der Standort Augsburg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern neben erstklassigen Krankenhäusern und Kliniken auch eine große Auswahl an Fachärzten. Wir stellen Ihnen hier einige Dermatologinnen und Dermatologen mit eigener Praxis vor. Dabei beginnen wir unsere Aufzählung mit Hautärzten, deren Praxis in der Innenstadt gelegen ist und beenden sie mit einer Nennung von Hautarztpraxen, die sich in den äußeren Stadtvierteln von Augsburg befinden.

Hautärzte in der Innenstadt: Diese Praxen befinden sich im Zentrum von Augsburg

Venusklinik Augsburg

Informationen: Die Venusklinik befindet sich zentral in Augsburg und bietet ihren Patientinnen und Patienten neben einer Vielzahl ästhetisch-operativer Eingriffe auch eine Fachabteilung für verschiedene Hauterkrankungen. Darüber hinaus bietet die Venusklinik zur Hautkrebsvorsorge videoassistierte Auflichtmikroskopie an. In der Venusklinik in Augsburg werden beinahe ausschließlich Privatpatienten behandelt.

Konrad-Adenauer-Allee 31, 86150 Anreise und Parkmöglichkeiten : Die Venusklinik Augsburg befindet ist weniger als 5 fußläufige Minuten vom zentralen Verkehrsknotenpunkt " Königsplatz " entfernt und kann dementsprechend mit beinahe jedem öffentlichen Verkehrsmittel erreicht werden. Für Autofahrer stehen Parkplätze in der klinikeigenen Tiefgarage in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Klinik am Forsterpark Plastische Chirurgie & Dermatologie

Informationen: Die Klinik am Forsterpark grenzt direkt an die City-Galerie Augsburg an. Zusätzlich zum dermatologischen Standardrepertoire bietet die Klinik am Forsterpark Bade-, und Lichttherapie nach der Balneomethode an. Insbesondere Patientinnen und Patienten mit Psoreasis oder Neurodermitis könnten von diesen Behandlungsmethoden profitieren.

Willy-Brandt-Platz 3, 86153 Anreise und Parkmöglichkeiten : Über die Haltestelle "City-Galerie/ VHS " (Buslinie 22) ist die Klinik am Forsterpark direkt an den öffentlichen Nahverkehrer angebunden. Autofahrer können die kostenpflichtigen Parkplätze im Parkhaus der angrenzenden City-Galerie nutzen. Um möglichst kurze Laufwege zu haben, bietet sich das Parken im Sektor "E" des Parkhauses an.

A lderma

Informationen: Bei Alderma handelt es sich um eine Gemeinschaftspraxis , in der auch ambulante Eingriffe durchgeführt werden. Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen Dermatologie und Allergologie bis hin zur dermatologischer Kosmetik .

Morellstraße 33, 86159 Anreise und Parkmöglichkeiten : Über die Haltestelle "Kongress am Park" ( Straßenbahnlinie 1) sowie die Regionalbahnhaltestelle "Morellstraße" kann die Hautarztpraxis Alderma mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Wer lieber mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann einen der kostenlosen Parkplätze vor der Praxis in Anspruch nehmen.

Praxis Dr. Gabriele Schleicher

Informationen: Die Hautarztpraxis von Dr. Gabriele Schleicher befindet sich in unmittelbare Nähe des Königsplatzes in Augsburg . Neben klassischen dermatologischen Leistungen werden auch naturheilkundliche Verfahren von Dr. Schleicher und ihren Kollegen angeboten.

Schießgrabenstraße 4, 86150 Anreise und Parkmöglichkeiten : Der Verkehrsknotenpunkt " Königsplatz " liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur dermatologischen Praxis von Dr. Schleicher . Die Praxis kann daher mit beinahe jedem öffentlichen Verkehrsmittel in Augsburg erreicht werden. Autofahrer müssen auf einen der zahlreichen kostenpflichtigen Parkplätze in den umliegenden Tiefgaragen zurückgreifen.

Hautärztin Elisabeth Heese

Informationen: Die Hautarztpraxis von Dr. Heese befindet sich zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und dem Königsplatz in Augsburg . In der Praxis von Dr. Heese werden zusätzlich zu klassischen hautärztlichen Leistungen verschiedene Verfahren zur frühzeitigen Diagnose von Hautkrebs angewandt.

6, 86150 Anreise und Parkmöglichkeiten : Der Verkehrsknotenpunkt " Königsplatz " sowie der Hauptbahnhof Augsburg sind jeweils nur wenige Minuten fußläufig von der dermatologischen Praxis von Dr. Heese entfernt. Dementsprechend kann die Praxis mit den meisten Verkehrsmitteln leicht erreicht werden. Für Patientinnen und Patienten, die mit dem Auto anreisen stehen kostenpflichtige Parkplätze bereit.

Hautarztpraxis Dr. Mihaescu

Informationen: Die Hautarztpraxis von Dr. Virgil-Oreste Mihaescu liegt zentral in Augsburg und ist nur wenige Minuten vom Augsburger Staatstheater entfernt. In seiner Praxis bietet Dr. Mihaescu seinen Patientinnen und Patienten unter anderem Behandlungen mit UV-, und Laserstrahlen sowie mit gezielt angewandter Kälte an. Außerdem bietet Dr. Mihaescu eine Videosprechstunde an.

Frölichstraße 8, 86150 Anreise und Parkmöglichkeiten : Die Haltestelle "Staatstheater" ( Straßenbahnlinie 4) liegt nur wenige Meter von der dermatologischen Praxis von Dr. Mihaescu entfernt. Im nahegelegenen Parkhaus des diako Augsburg kann kostenpflichtig geparkt werden.

Praxis Dr. Ullmann

Informationen: Dr. Stefan Ullmann führt seine dermatologische Praxis zentral in Augsburg . Er gilt als Experte bei der Behandlung von Akne.

27, 86150 Anreise und Parkmöglichkeiten : Von der Haltestelle "Moritzplatz" ( Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie Buslinien 22 und 32) aus kann die Hautarztpraxis von Dr. Ullmann innerhalb kurzer Zeit erreicht werden.

Dieser Hautarzt praktiziert in Lechhausen

Hautarztpraxis im Schlössle

Informationen: Das Team um den Hautarzt und Venerologen Dr. Alexej Haag bietet in der Hautarztpraxis am Schlössle in Lechhausen neben dermatologischen Standardleistungen auch ambulante Operationen und medizinische Kosmetik an.

Neuburger Straße 40, 86167 Anreise und Parkmöglichkeiten : Die Haltestelle " Lechhausen Schlössle" (Buslinien 23, 44, 45, 46 und 48 sowie Straßenbahnlinie 1) ist direkt an der Hautarztpraxis im Schlössle verortet. Autofahrer können das angrenzende Parkdeck benutzen.

Es gibt eine Hautarztpraxis in Hochzoll

Dermatologie Augsburg - Gemeinschaftspraxis Weber & Crainic

Informationen: Die Gemeinschaftspraxis von Dipl.-Med. Ridwan Weber und Dr. Adrian Crainic in Hochzoll hat sich auf Haut- und Geschlechtskrankheiten spezialisiert. Darüber hinaus führen die beiden Dermatologen Arzneimittelstudien zu den Krankheitsbildern "Ekzeme, Psoreasis und Pilzerkrankungen" durch.

140, 86163 Anreise und Parkmöglichkeiten : Die Haltestelle " Hochzoll Mitte" ( Straßenbahnlinie 6) befindet sich direkt vor der dermatologischen Gemeinschaftspraxis . Patientinnen und Patienten, die die Anreise mit dem Auto bevorzugen, können die kostenfreien Parkmöglichkeiten hinter der Praxis benutzen.

In Göggingen gibt es diesen Dermatologen

Arnold Dermatologie

Informationen: Der Hautarzt Alexander Arnold praktiziert in Göggingen . In seiner Praxis bietet er neben dem klassischen Leistungsspektrum eines Dermatologen auch kosmetische Behandlungen, wie etwa Botox-, oder Hyaluronunterpolsterungen an. Dr. Arnold war vor seiner Zeit als niedergelassener Hautarzt leitender Arzt an einer Münchener Hautklinik.

Klausenberg 14, 86199 Anreise und Parkmöglichkeiten : Über die Haltestelle "Schwabenberg" (Buslinie 41) kann die Hautarztpraxis von Dr. Arnold direkt erreicht werden. Autofahrer können die kostenfreien Parkmöglichkeiten der Praxis nutzen.

Diese Hautärzte praktizieren in Haunstetten

Dr. Kai-Uwe Krämer (Klinikum Süd Augsburg)

Informationen: Dr. Kai-Uwe Krämer ist leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie im Universitätsklinikum Augsburg (Standort Haunstetten ). Gemeinsam mit seinem Team, das aus etwa 20 Ärztinnen und Ärzten besteht, bietet er das gesamte Leistungsspektrum eines Dermatologen an. Zudem wird eine ganzjährige Notaufnahme angeboten.

Sauerbruchstraße 6, 86179 Anreise und Parkmöglichkeiten : Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Universitätsklinikum Augsburg am Standort Haunstetten über die Haltestelle "Klinikum Süd" zu erreichen. Für Autofahrer werden großzügige Parkmöglichkeiten inklusive etlichen behindertengerechten Parkplätzen angeboten. Die aktuellen Parkgebühren entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite des Universitätsklinikums Augsburg.

Dr. Georg Popp (licca Fachklinik für Ästhetisch-Operative Dermatologie und Chirurgie)

Informationen: In der licca Klinik werden seit mehr als 20 Jahren eine große Bandbreite an plastisch-chirurgischen Eingriffen und dermatologische Behandlungen durchgeführt. Dr. Georg Popp und sein dermatologisches Team bieten zudem ein spezielles Wochenend-Angebot an, das sich besonders an berufstätige Patientinnen und Patienten richtet.

Hofackerstraße 19, 86179 Anreise und Parkmöglichkeiten : Die licca Klinik kann über die Haltestelle " Haunstetten Hofackerstraße" (Buslinie 25 und Straßenbahnlinie 3) sowie die Haltestelle " Taubenstraße " (Buslinie 25) in kurzer Zeit fußläufig erreicht werden.

