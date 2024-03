Unbekannte beschädigen geparkte Autos

In Lechhausen und Hochzoll haben Unbekannte geparkte Autos angefahren. Bei den Geschädigten haben sie sich nicht gemeldet.

Sowohl in Hochzoll, als auch in Lechhausen haben Autofahrer geparkte Fahrzeuge beschädigt und sind ohne sich zu melden weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 16 und 19.15 Uhr in Hochzoll einen in der Münchner Straße geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

In Lechhausen ereilte selbiges Schicksal einen Kia-Fahrer, der sein Fahrzeug zwischen Donnerstag, 19.15 Uhr und Freitag, 12 Uhr, in der Stralsunder Straße abgestellt hatte. Hier wird der Schaden mit rund 2.500 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden. (nist)