Justiz in Augsburg

vor 24 Min.

Hier wehren sich Bürger gegen den Staat: Verwaltungsgericht in Augsburg wird 75

Plus Am Verwaltungsgericht können Menschen gegen Behörden klagen. Das Gericht war Schauplatz vieler wichtiger Entscheidungen - vom Kopftuch bis zum Klimacamp.

Von Jan Kandzora

Die Baugenehmigung, die dem Nachbarn erteilt wurde - wo doch das Bauvorhaben die freie Sicht zerstören würde! Die Demo, die nicht an gewünschter Stelle genehmigt wurde - wo es doch um zentrale Fragen der Gesellschaft geht! Der abgeschlagene Ayslbescheid, der nicht genehmigte Windpark, das städtische Betretungsverbot und vieles mehr: Wer die Entscheidung einer Behörde anfechten möchte und dagegen klagt, landet beim zuständigen Verwaltungsgericht. Das Augsburger Verwaltungsgericht feiert in dieser Woche sein 75-jähriges Bestehen. In der Zeit und auch in jüngerer Vergangenheit war das Gericht Schauplatz zahlreicher wichtiger Entscheidungen, die öffentlich viel Beachtung fanden.

