Ärgernis oder Kunst? Augsburg ist beim Thema Graffiti auf dem richtigen Weg

Plus Endlich setzt die Stadt das längst beschlossene Förderprogramm für von Graffiti betroffene Hausbesitzer um. Wunder darf man aber auch davon nicht erwarten.

Graffiti kann eine Kunst sein. Doch vieles, was in Augsburg auf Hauswände geschmiert wird, ist weit entfernt von Kunst - und vor allem ein Ärgernis. Insbesondere, wenn historische Häuser in der Innenstadt bemalt werden, die teils mit viel Aufwand saniert worden sind. Schmierereien haben, wenn sie geballt auftreten, das Potenzial, eine Straße oder ein Viertel insgesamt abzuwerten. Deshalb sind die Behörden gefordert, etwas zu tun. Die Polizei, indem sie versucht, Straftaten aufzuklären und Verantwortliche zu ermitteln. Die Stadt, indem sie dafür sorgt, dass illegale Graffiti möglichst schnell wieder verschwinden.

