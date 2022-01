Artensterben: Höchste Zeit für den Umbau des Lechs

Plus Die Umgestaltung des Augsburger Lechs ist überfällig, um die fortschreitende Zerstörung der Unterwasserwelt zu stoppen. Auch an der Wertach gibt es noch zu tun.

Lech und Wertach sind seit jeher die großen Wanderwege für heimische Wildfische von der Donau bis ins Allgäu. Doch besonders am Lech ist die Lage alarmierend. Durch zahlreiche Staustufen und Kanalisierungen des Flussbetts wurde der natürliche Lebensraum für Wasserlebewesen weitgehend zerstört, Wanderstrecken sind unterbrochen. Ein Ergebnis: Der natürliche Fischbestand ist auf ein Minimum geschrumpft und vom Artensterben betroffen.