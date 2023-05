Das Klimacamp kann man nicht mit der "Letzten Generation" vergleichen

Plus Das Augsburger Klimacamp und dessen Aktionen mögen manch einem vielleicht nicht passen – man kann es aber nicht mit der "Letzten Generation" vergleichen.

Ob die "Letzte Generation" tatsächlich eine kriminelle Vereinigung ist und welche Rolle der Augsburger Aktivist Ingo Blechschmidt dabei spielt, werden wohl die Gerichte klären müssen. Dass der Rechtsstaat hier durchaus funktioniert und die Gerichte auch eine andere Sichtweise annehmen als die Ermittler, zeigen auch Beispiele aus Augsburg. Zuletzt etwa kassierte das Landgericht nachträglich einen Durchsuchungsbeschluss, der sich gegen ein Treffen in einem linken Zentrum in Oberhausen richtete, wieder ein.

Demonstration gegen eine Razzia bei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Augsburg.

Die Stadt ist deshalb richtig beraten, wenn sie aus dem Ermittlungsverfahren gegen Blechschmidt keine voreiligen Schlüsse zieht. Das Klimacamp und dessen Aktionen mögen manch einem vielleicht nicht passen – man kann es aber nicht mit der "Letzten Generation" vergleichen. Die 15-Minuten-Blockaden, die es zuletzt in Augsburg gab, waren alle angemeldet und liefen geordnet ab. Sie sind eher der Gegenentwurf zu den Aktionen der Klimakleber.