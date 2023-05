Der Augsburger Stadtmarkt wird sich wandeln müssen

Plus Der Markt im Herzen der Innenstadt hat seine Funktion als Nahversorger ein Stück weit eingebüßt. Nun muss man ihm mit anderen Konzepten zu neuem Schwung verhelfen.

Der Augsburger Stadtmarkt ist kein Selbstläufer mehr: Wenn ein Beschicker seinen Stand aufgibt, steht der nächste nicht sofort bereit, um die Lücke zu schließen. Die Stadt als Vermieterin hat diese Erfahrung zuletzt häufig machen müssen – und reagiert: Auf die meisten neuen Beschicker, die jüngst eröffnet haben oder es noch tun werden, ist das Marktamt aktiv zugegangen. Das muss kein Nachteil sein: Wer aktiv Händler akquiriert, kann die Entwicklung des Markts beeinflussen. steht außer Frage.

Seine wichtigste Funktion als Nahversorger hat er ein Stück weit eingebüßt. Einerseits ist die Konkurrenz durch Supermärkte auch in der Innenstadt größer geworden, andererseits sind die Stadtmarktpreise vielen Menschen zumindest für den täglichen Bedarf zu hoch. Stattdessen hat sich der Markt stärker zum Treffpunkt entwickelt – unter der Woche für den schnellen Mittagstisch mit Kollegen, an Samstagen für ausgedehnte Besuche mit Freunden.