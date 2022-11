Der "Unternehmerkreis Schwaben" stellt sich selbst ins Aus

Plus Das Bündnis in Augsburg trommelte einst gegen Corona-Maßnahmen und hatte breite Unterstützung. Inzwischen sind die Themen teils wirr – und der Tonfall radikal.

Der "Unternehmerkreis Schwaben" ist einst als Projekt gestartet, das die Unterstützung oder zumindest das wohlwollende Interesse vieler Firmenvertreter in der Region Augsburg genoss. Er kämpfte darum, die teils gravierenden Folgen der Corona-Maßnahmen für die lokale Wirtschaft ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Inzwischen hat er sich allerdings in eine Richtung entwickelt, die weite Teile der Unternehmen im Raum Augsburg kaum noch mittragen dürften. Das liegt einerseits an den konkreten Positionen, die mal wenig mehrheitsfähig, mal wirr wirken. Es liegt aber auch am Stil, in dem Forderungskataloge und Schreiben verfasst werden.

