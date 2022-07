Die Stadt Augsburg agiert beim Baumschutz scheinheilig

Plus Augsburg hat seine Regeln für den Baumschutz verschärft. Nun plant die Stadt selber am Platz vor dem Hauptbahnhof einen radikalen Eingriff ins Grün. Warum das nicht akzeptabel ist.

Es wäre ein radikaler Kahlschlag mitten in der dicht bebauten Innenstadt: 45 schattenspendende alte Bäume im Bereich vor dem Augsburger Hauptbahnhof sollen abgeholzt werden - nur weil sie der Neugestaltung des Platzes im Weg stehen. Wenn es so kommt, wäre das aus mehreren Grünen ein inakzeptabler Eingriff ins städtische Grün.