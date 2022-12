Ein wichtiger Baustein fehlt dem Gaswerkgelände

Plus Auf dem Areal im Augsburger Stadtteil Oberhausen hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr viel Positives getan. Ein Schritt lässt aber auf sich warten.

Das Augsburger Gaswerkgelände mit dem markanten Gaskessel als Wahrzeichen lag viele Jahre lang im Dornröschenschlaf. Es tat sich nichts. Den Stadtwerken Augsburg als Eigentümerin ist es in den zurückliegenden Jahren gelungen, dem Areal in Oberhausen neues Leben einzuhauchen. Dies ließen sich die Stadtwerke 50 Millionen Euro kosten. Ziel ist es nach wie vor, das Gaswerk zu einem Zentrum für Kunst- und Kreativwirtschaft zu entwickeln.