Wegen Sturm Beerdigungen abgesagt: Entscheidung auf Kosten der Trauernden

Plus Es ist verständlich, dass die Stadt Augsburg bei Sturm Sicherheitsvorkehrungen trifft. Aber Beerdigungen so kurzfristig abzusagen, ist unsensibel.

Es war stürmisch am Donnerstag. Immer wieder fegten kräftige Böen durch Augsburg. Bei der Stadt wurde zwischenzeitlich sogar überlegt, den Christkindlesmarkt zu schließen. Gesperrt wurden aus Sicherheitsgründen die städtischen Friedhöfe und der Botanische Garten wegen der Gefahr herabstürzender Äste. Dabei geht eines zu weit.

Es ist nachvollziehbar, dass die Stadt bei stürmischen Wetterlagen auf Nummer sicher gehen möchte. Der Schock über den tödlichen Baumsturz auf einem Spielplatz in Oberhausen saß damals tief und wirkt sicherlich noch nach. Dabei passierte das tragische Unglück an einem schönen Sommertag. Zu einfach aber dürfen es sich die Verantwortlichen bei ihren Wetter-Entscheidungen nicht machen. Beim kurzfristigen Entschluss, Beerdigungen platzen zu lassen, fehlt jegliches Feingefühl.