Gefeiert wie lange nicht: Ein Plädoyer für den Augsburger Fasching

Plus In Augsburg wurde die fünfte Jahreszeit in diesem Jahr gefeiert, wie seit Langem nicht. Viele Akteure wollen dafür sorgen, dass das keine Ausnahme bleiben wird.

Die Augsburger sind immer wieder für eine Überraschung gut. Da glaubt jeder zu wissen, dass die Stadt vor allem aus Faschingsmuffeln besteht, und diejenigen, die Fasching erleben und feiern wollen, auf einige wenige Termine beschränkt sind oder die Stadt verlassen müssen. Aber falsch gedacht! Dieses Jahr schien alles anders zu sein: Die vielen Faschingsveranstaltungen waren gut besucht, der neue Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche zog – wer hätte das gedacht !? – bei seiner Premiere bis zu 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Innenstadt, und in der City mischten sich an den tollen Tagen beim närrischen Treiben auf dem Rathausplatz nicht nur kleine Mäschkerle unter die Passanten. Nein, auch Erwachsene zogen maskiert auch untertags durch die Straßen – so, als ob das in Augsburg Normalität wäre und die schwäbische Regierungshauptstadt eine rheinische Karnevalshochburg. Ist der Fasching nun in der Stadt angekommen oder wird das ein Ausnahmejahr bleiben?

