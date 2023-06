Hohe Flüchtlingszahlen: Wer Integration einfordert, muss Möglichkeiten bieten

Plus Das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft ist für viele Menschen sehr belastend. Den Geflüchteten sollte nach einer gewissen Zeit ein Ausweg in ein besseres Lebensumfeld ermöglicht werden.

Weltweit sind geschätzt rund 110 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie. Kriege, Krisen und die Folgen der Klimaerwärmung führen dazu, dass Menschen nicht mehr dort leben können, wo ihre ursprüngliche Heimat ist. Der erneute Anstieg an Flüchtlingszahlen macht sich auch in Augsburg bemerkbar. Wer in den Augsburger Einrichtungen unterkommt, trifft dort aber nicht nur auf Neuzugänge, sondern nicht selten auch auf Menschen, die dort teils schon seit Jahren leben.

In der Einrichtung in der Windprechtstraße sind derzeit 165 Geflüchtete untergebracht. Foto: Silvio Wyszengrad

Das darf nicht sein. Bund und Länder müssen die Unterbringung von Geflüchtete neu überdenken und den Menschen nach einer gewissen Zeit einen Ausweg aus den großen Flüchtlingsunterkünften in ein besseres Lebensumfeld ermöglichen. Schon heute könnte eine Vielzahl der Menschen, die in den Unterkünften leben, aufgrund ihres Status ausziehen. Doch aus eigener Kraft schaffen es die allerwenigsten. Fehlender bezahlbarer Wohnraum, fehlende Bereitschaft, an Geflüchtete zu vermieten, oder die mangelnde Unterstützung bei der Wohnungssuche sind Gründe, warum es ist den meisten Fällen scheitert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen