Das Karstadt-Aus ist ein schwerer Schlag für Augsburgs Innenstadt

Die Einkaufswelt hat sich komplett gewandelt. Früher gab es mehrere Kaufhäuser in Innenstädten in der Größe von Augsburg wie Merkur, Zentral und Karstadt (früher Mal Neckermann) mit vergleichbarem Sortiment- zwei davon haben schon früher ihre Porten geschlossen - jetzt ist Karstadt wohl dran. So wie es in USA mit Ketten wie der Niedergang von Sears schon früher eingesetzt hat. Corona wirkte als letzter großer Beschleuniger in Richtung online Handel. Man spart sich die Anreise in die Innenstadt und ordert von zu Hause; selbst namhafte Sportgeschäfte oder Büroartikelhändler sind zum Online Handel übergegangen. Vielleicht noch Geschäfte an der Stadtperipherie kombiniert mit Versandhandel auf der grünen Wiese. In München gibt es einige Beispiele oder kombiniert Innenstadt + Versandhandel..

