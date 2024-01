Kinder brauchen digitale Kompetenz – und die Eltern sind in der Pflicht

Kindern den Umgang mit dem Smartphone beizubringen, ist ein schmaler Grat, wie die Entwicklung in Augsburg zeigt.

Es ist gut und richtig, dass die Polizei in Augsburg in verschiedenen Präventionsveranstaltungen in Schulen auf die Gefahren hinweist, die eine Smartphone-Nutzung für Kinder und Jugendliche bergen kann. Wie sinnvoll derartige Aktionen sein können, zeigen die Beispiele, die bei den Vorträgen aufgeführt werden, und die von Mobbing in Klassenchats zu Erpressungen mit Nacktfotos reichen. Um Kindern und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien und speziell Smartphones beizubringen, sind nicht ausschließlich, aber an erster Stelle die Eltern gefragt, die klare Grenzen vermitteln müssen, ohne Angst vor der digitalen Welt und ihren Möglichkeiten zu schüren.

Digitalisierung in Augsburg bietet Chancen, aber auch Risiken

Smartphones und digitale Medien werden für heutige Kinder in der Zukunft noch selbstverständlicher ein Teil ihres Lebens sein als für heutige junge (und ältere) Erwachsene, und das ist kein Grund, in Kulturpessimismus zu verfallen. Zu dieser Entwicklung gehört indes auch, Kindern aktiv digitale Kompetenz zu vermitteln, ihnen etwa auch Gefahren klarzumachen, ohne dabei eine pauschale und unangebrachte Digital-Aversion an den Tag zu legen, die Kinder und Jugendliche angesichts einer nahezu durchdigitalisierten Welt vermutlich zurecht lächerlich und naiv fänden. Was fraglos leichter gesagt oder geschrieben ist, als in tatsächlicher Erziehung umgesetzt.

Was hilft, sind also nicht nur Eltern, die nicht wegschauen – sondern auch Präventionsaktionen wie jene der Polizei oder die Kampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" des Freistaates. Sie veranschaulichen den Jugendlichen plastisch, welche Folgen ein völlig argloser Umgang mit digitalen Geräten und Medien haben kann.

