Kinder leiden unter Medikamentenmangel: Auch Eltern können etwas tun

Plus Trotz des Frühsommers erkranken in Augsburg viele Kinder, Medikamente fehlen überall. Der Mangel ist beschämend. Es gilt nun darauf zu hören, was Experten fordern.

Es ist Frühsommer – von der sonst üblichen Verschnaufpause mit Blick auf viele Krankheiten ist der Raum Augsburg derzeit aber weit entfernt. Grundlegende Medikamente fehlen an allen Ecken und Enden. Das ist vieles. Erstens: Ergebnis einer fatalen deutschen Gesundheitspolitik, die so lange an Preisschrauben drehte, bis sich Produzenten anderen Märkten zuwandten. Zweitens: beschämend für ein Industrieland, das einst als "Apotheke der Welt" galt. Drittens: eine enorme Belastung für Eltern und insbesondere Kinder. Viertens: ein Alarmsignal für den kommenden Winter. Doch zumindest teilweise können auch Eltern gegenwirken.

Derzeit greifen Kinderkrankheiten wie Scharlach oder Mittelohrentzündungen im Raum Augsburg um sich. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Medikamenten-Engpässe sind Belastung für Kinder im Raum Augsburg

Apotheken und Kinderärzte im Raum Augsburg federn die derzeitigen Medikamenten-Engpässe ab, so gut es irgendwie geht. Doch auch sie geraten an Grenzen – und teils auch darüber hinaus. Es gilt deshalb, auf ihre Appelle zu hören: Eltern sollten Impfungen für ihre Kinder ernsthaft in Betracht ziehen. Dies ist freilich nicht bei allen Krankheiten möglich oder je nach Kind sinnvoll. Ausreichender Impfschutz in der Breite hilft aber Leid zu reduzieren, Medikamente zu sparen – und so das gesamte System zu entlasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen