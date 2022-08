Parkmisere trifft das Dorint Hotel in Augsburg ins Mark

Plus Ein Vier-Sterne-Haus ohne Tiefgaragenparkplätze ist keine gute Werbung und könnte Kunden des Hotels am Kongress am Park abschrecken. Wie kann Unterstützung aussehen?

Augsburg ist ein Standort, der in den zurückliegenden Jahren für Hotelbetreiber interessant geworden ist. Neue Hotels haben sich niedergelassen, die Konkurrenz ist groß. Ein Platzhirsch ist das Hotel Dorint im Hotelturm. Im Internetauftritt verweist die Hotelleitung auf die Vorzüge: "Unser Vier-Sterne-Superior Haus ist nur wenige Gehminuten von der Altstadt und der weltberühmten Augsburger Puppenkiste entfernt. Genießen Sie das Unesco Weltkulturerbe der historischen Augsburger Wasserversorgung, den Lech oder die Wertach bei Ihrem Aufenthalt an der Romantischen Straße oder für einen sportlichen Besuch des FC Augsburg oder den Augsburger Panthern."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen